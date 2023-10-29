جيش الاحتلال يعلن وصول عدد الأسرى في غزة إلى 239

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "عدد الرهائن المؤكد في قطاع غزة ارتفع إلى 239"

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، "سوف نلاحق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حتى نصل إليه ولا نعلن عن تحركات قواتنا في غزة"

ولفت إلى ارتفاع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين والضباط إلى 311 منذ 7 أكتوبر،

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان شمال غزة ومدينة غزة للتوجه جنوبا بشكل مؤقت.

وأوضح المتحدث أن الجيش استهدف 3 خلايا على الحدود مع لبنان، لافتًا إلى أن الاحتلال سيقتل كل من يقترب من الحدود الإسرائيلية.