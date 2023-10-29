إعلان

BBC

الصليب الأحمر الدولي: الوضع الإنساني في غزة فشل كارثي لا يجب التسامح معه

01:44 م الأحد 29 أكتوبر 2023

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (د ب أ)

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إلى خفض التصعيد في قطاع غزة في خضم الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام في القطاع.

وقالت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة "إنني أشعر بالصدمة بسبب المستوى الذي لا يطاق من المعاناة البشرية وأحث أطراف الصراع على التهدئة الآن".

وأضافت أنه من غير المقبول ألا يكون للسكان المدنيين، في قطاع غزة ملاذا آمنا، في مواجهة قصف شامل، تنفذه القوات الجوية الإسرائيلية.

وتابعت في بيان صدر في وقت متأخر، مساء أمس السبت أن المساعدات الإنسانية الكافية، غير ممكنة في الوقت الحالي، مضيفًة أن هذا فشل كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه.

سوق مصراوى

الصليب الأحمر الدولي غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة الفلسطينية: استشهاد 116 من الكوادر الطبية منذ بداية العدوان
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز .