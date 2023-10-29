الصليب الأحمر الدولي: الوضع الإنساني في غزة فشل كارثي لا يجب التسامح معه
غزة - (د ب أ)
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إلى خفض التصعيد في قطاع غزة في خضم الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام في القطاع.
وقالت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة "إنني أشعر بالصدمة بسبب المستوى الذي لا يطاق من المعاناة البشرية وأحث أطراف الصراع على التهدئة الآن".
وأضافت أنه من غير المقبول ألا يكون للسكان المدنيين، في قطاع غزة ملاذا آمنا، في مواجهة قصف شامل، تنفذه القوات الجوية الإسرائيلية.
وتابعت في بيان صدر في وقت متأخر، مساء أمس السبت أن المساعدات الإنسانية الكافية، غير ممكنة في الوقت الحالي، مضيفًة أن هذا فشل كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه.
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