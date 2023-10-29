إعلان

BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع عديد قواته في قطاع غزة

11:27 ص الأحد 29 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (ا ف ب)

زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث العسكري الأحد مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.

وقال الجنرال دانيال هغاري "قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك" مضيفا "نزيد تدريجا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة".

هذا المحتوى من

AFP

سوق مصراوى

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الحرب مع حركة حماس طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

5 جثث تحت الأنقاض.. الصور الأولى لموقع "منزل شندويل" المنهار في سوهاج