جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع عديد قواته في قطاع غزة
تل أبيب - (ا ف ب)
زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث العسكري الأحد مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.
وقال الجنرال دانيال هغاري "قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك" مضيفا "نزيد تدريجا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة".
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