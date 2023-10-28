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BBC

عائلات الأسرى الإسرائيليين: صفقة تبادل الأسرى مع حماس تحظى بتأييد وطني

11:58 م السبت 28 أكتوبر 2023

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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مصراوي
أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس اليوم السبت في بيان لهم، عن قلقها إزاء الاجتياح البري لقطاع غزة.
ولفتوا إلى أن النشاطات العسكرية يحب أن تضع المحتجزين بالاعتبار، مؤكدين أن الحكومة تتحمل المسؤولية.
وكشفوا عن مطالبتهم بعدم القيام بأي نشاط يشكل خطرا على أفراد عائلاتهم من الأسرى، موضحين أن صفقة إعادة المختطفين بشكل فوري في إطار إطلاق سراح الأسرى لها تأييد وطني.
وفي وقت سابق من اليوم أكد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات لفضائية الأقصى، إن الفصائل الفلسطينية جاهزة لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى لدى الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أكد اليوم السبت، على أن اتصالات جرت في ملف الأسرى، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماطل.

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تبادل الأسرى حركة حماس نتنياهو

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