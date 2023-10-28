عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإعادة جميع المخطوفين قبل أي عملية عسكرية برية
مصراوي
طالب أهالي الأسرى الإسرائيليين، خلال الاجتماع الذي جمعهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم الدخول برياً إلى قطاع غزة، خوفا من تعرض أبنائهم للخطر، وإنجاز صفقة فورية تشمل كل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.
وحمل الأهالي خلال اجتماعهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية كل ما يصيب أولادهم، قائلا: "قلنا لنتنياهو إن صفقة تبادل للأسرى ستحظى بتأييد واسع ونأمل أن تتحقق قريبا".
كان العشرات من الإسرائيليين تظاهروا اليوم السبت أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بسجنه.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى الذين احتجزتهم خلال هجومها على دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.
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