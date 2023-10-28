قطر: نرفض القصف العشوائي على غزة ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر

مصراوي

أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن موقف دولته

الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي.

وأضاف وزير الخارجية قائلا "نرفض القصف العشوائي على قطاع غزة ومحاولات

التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر"، مؤكدا على ضرورة تواصل دخول

قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت

القصف.

وطالب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بسرعة تحرك المجتمع الدولي للاستجابة

العاجلة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للوصول إلى هدنة إنسانية في

غزة"، مضيفا "نقدر جهود الأمم المتحدة الفعال في حشد الجهود الدولية من

أجل التهدئة في غزة وخفض التصعيد".