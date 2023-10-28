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BBC

استشهاد 29 صحفيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

08:09 ص السبت 28 أكتوبر 2023

آثار انفجار قنابل إسرائيلية في غزة

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غزة - (د ب أ)


قالت لجنة حماية الصحفيين إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 29 صحفيًا.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته أمس الجمعة "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وثقت لجنة حماية الصحفيين الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في التتبع (لوفيات الصحفيين) في عام 1992".

وتابعت اللجنة "الحصيلة الدموية اقترنت بمضايقات واعتقالات وغيرها من العراقيل في مناطق تشمل الضفة الغربية وإسرائيل".

وحذرت لجنة حماية الصحفيين من أنه مع التراجع المتزايد لقدرة الصحفيين على القيام بعملهم، فإن "قدرة الجمهور على معرفة وفهم ما يحدث في الصراع تضعف بشكل كبير، وسيكون لهذا تداعيات محتملة في مختلف أنحاء العالم".

وأكدت اللجنة أنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء التقارير الخاصة بانقطاع الاتصالات في بقطاع غزة.

وأضافت "مع فقدان مكاتب المؤسسات الإخبارية للاتصال مع طواقمها وصحفييها في غزة الذين يشهدون بشكل مستقل من أجل تقديم المعلومات بشأن التطورات وحصيلة الخسائر البشرية لهذه الحرب، فإن العالم يفقد نافذة على حقيقة كل الأطراف المنخرطة في الصراع".

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استشهاد 29 صحفيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة

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