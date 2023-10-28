حماس: اشتباكات عنيفة والمقاومة تصد محاولات التوغل الإسرائيلي في غزة

وكالات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" غزت الرشق، أنه تجري حاليًا اشتباكات عنيفة والمقاومة تصد محاولات التوغل الإسرائيلي داخل القطاع.

قالت حركة حماس إن العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في موقعين مختلفين في غزة في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن هناك اشتباكات في مدينة بيت حانون في شمال شرق القطاع في مخيم البريج للاجئين في وسط القطاع.

ويوجد الموقعان بالقرب من الحدود مع غزة.