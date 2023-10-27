مندوبة قطر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة أصبحت كارثية

مصراوي

قالت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن "الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة أصبحت كارثية"

وتابعت مندوبة قطر، خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "نعرب عن أسفنا العميق لفشل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار ملزم بشأن غزة"

وأضافت "تجدد دولة قطر دعوة جميع الأطراف لخفض التصعيد وصولا لوقف إطلاق النار في غزة، فضلًا عن رفضنا للحصار الشامل من جانب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة"

وأعربت مندوبة قطر، عن تأكيد الدوحة رفضها القاطع لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.