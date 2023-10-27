جيش الاحتلال: نمتلك تسجيلات تثبت استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية

كتب- محمود الطوخي

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في بيان له، عن حيازته تسجيلات تثبت استخدام منشآت صحية لأغراض عسكرية، لكنه رفض الإفصاح عنها مشيرا إلى أنه سيعرضها لاحقا.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza. Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

وبالنسبة لجيش الاحتلال فإنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها تسجيلات صوتية، يدّعي أنها دلائل على استخدام المقاومة الفلسطينية للمستشفيات كمراكز عمليات وتمركزات لمنصات إطلاق الصواريخ.

#عاجل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يكشفون الستار عن حقيقة وضع مقر قيادة ارهابي لحماس تحت المستشفى الرئيسي في مدينة غزة هو #مستشفى_الشفاء



كشف جيش الدفاع معلومات متنوعة تدل على استخدام حماس سواء في أوقات الروتين والطوارئ البنى التحتية الإنسانية في قطاع غزة لغرض ممارسة نشاطاتها… pic.twitter.com/Uew6EyztvF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2023

ففي أعقاب قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تسجيلا لمكالمة صوتية، يزعم أنها لاثنين من قادة حماس يعترفون بسقوط أحد صواريخ المقاومة على المستشفى عن طريق الخطأ، لينكشف فيما بعد أنها تسجيلات مفبركة.

إذ قام دانيال هاجاري المتحدث العام باسم جيش الاحتلال، بنشر المكالمة المسجلة يوم 18 أكتوبر الجاري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي x مدعيا أنها دارت بين عنصرين من حماس.

Attached is a recording of a conversation between Hamas operatives regarding the Islamic Jihad failed rocket launch on the hospital on October 17, 2023: pic.twitter.com/mjsBPerDMe — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 18, 2023

بينما شارك أفيخاي أدرعي رئيس قسم الإعلام العربي في وحدة الناطق باسم المتحدث باسم جيش الاحتلال نفس التسجيل بعد نحو 11 دقيقة، زاعما أنها كانت بين عنصر سابق في حماس وأحد سكان قطاع غزة دون ذكر هويتهما، مشيرا إلى أنهم حصلوا عليها من مصادر استخباراتية لم يذكرها أيضا.

#عاجل #استمعوا لقد كشفت استخباراتنا مكالمة هاتفية بين ناشط سابق في حماس وبين أحد سكان القطاع تحدثا خلاله عن عملية اطلاق صواريخ فاشلة وقعت تحديدًا في #المستشفى_المعمداني. لقد قمنا بتأكيد هذه الشهادة مع مصادر استخبارية إضافية لتأكد من صحتها pic.twitter.com/0KGT6cQ6eG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2023

وبعد مرور نحو 30 دقيقة شاركها مراسل الشؤون العربية في هيئة الإذاعة والتلفزيون العبرية، قائلا أنها تعود إلى عنصر من حماس وآخر من الجهاد الإسلامي.