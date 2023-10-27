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BBC

جيش الاحتلال: نمتلك تسجيلات تثبت استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية

05:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

مجزرة مستشفى المعمداني أرشيفية

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كتب- محمود الطوخي

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في بيان له، عن حيازته تسجيلات تثبت استخدام منشآت صحية لأغراض عسكرية، لكنه رفض الإفصاح عنها مشيرا إلى أنه سيعرضها لاحقا.

وبالنسبة لجيش الاحتلال فإنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها تسجيلات صوتية، يدّعي أنها دلائل على استخدام المقاومة الفلسطينية للمستشفيات كمراكز عمليات وتمركزات لمنصات إطلاق الصواريخ.

ففي أعقاب قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تسجيلا لمكالمة صوتية، يزعم أنها لاثنين من قادة حماس يعترفون بسقوط أحد صواريخ المقاومة على المستشفى عن طريق الخطأ، لينكشف فيما بعد أنها تسجيلات مفبركة.

إذ قام دانيال هاجاري المتحدث العام باسم جيش الاحتلال، بنشر المكالمة المسجلة يوم 18 أكتوبر الجاري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي x مدعيا أنها دارت بين عنصرين من حماس.

بينما شارك أفيخاي أدرعي رئيس قسم الإعلام العربي في وحدة الناطق باسم المتحدث باسم جيش الاحتلال نفس التسجيل بعد نحو 11 دقيقة، زاعما أنها كانت بين عنصر سابق في حماس وأحد سكان قطاع غزة دون ذكر هويتهما، مشيرا إلى أنهم حصلوا عليها من مصادر استخباراتية لم يذكرها أيضا.

وبعد مرور نحو 30 دقيقة شاركها مراسل الشؤون العربية في هيئة الإذاعة والتلفزيون العبرية، قائلا أنها تعود إلى عنصر من حماس وآخر من الجهاد الإسلامي.

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