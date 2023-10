جيش الاحتلال: نمتلك تسجيلات تثبت استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية

كتب- محمود الطوخي

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في بيان له، عن حيازته تسجيلات تثبت استخدام منشآت صحية لأغراض عسكرية، لكنه رفض الإفصاح عنها مشيرا إلى أنه سيعرضها لاحقا.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023