مستشار الأمن القومي الأمريكي: المساعدات الأمريكية مستمرة في التدفق لإسرائيل

مصراوي

قال جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، "نعمل جاهدين من أجل التوصل لاتفاق بشأن ممر آمن من غزة"

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، أن المساعدات الأمنية الأمريكية مستمرة في التدفق لإسرائيل بشكل يومي.

وأكد كيربي، استمرار تعزيز انتشار الولايات المتحدة الأمريكية البحري في المنطقة، من أجل إرسال إشارة ردع قوية إلى أي جهة قد ترغب في توسيع الصراع.

وطالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، بتوفير مساعدات بشكل أسرع إلى غزة، مشيراً إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

في المقابل، شدد على أن "الهجمات الصاروخية التي تُطلق من حماس، يجب أن تتوقف، والرهائن الذين تمّ اختطافهم، يجب أن يُطلق سراحهم".