طائرة تركية محملة بالمساعدات لصالح غزة تصل إلى مصر

إسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة التركية، في بيان، أن طائرة رئاسية تركية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى القاهرة، ظهر اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء نقلا عن الوزارة أن فريقا طبيا متخصصا وصل مع المساعدات الطبية الموجهة لقطاع غزة.

وأضافت أن مسؤولين في وزارة الصحة التركية عقدوا لقاء مع نظرائهم في وزارة الصحة المصرية لبحث موضوع إيصال المساعدات الطبية التركية إلى غزة.ويتكون الفريق الطبي 20 طبيبا متخصصا.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة جراء قطع إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن القطاع إضافة إلى شن غارات جوية مكثفة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى قطاع غزة.