الصحة الإسرائيلية: جرح أكثر من 5400 شخص منذ بداية الحرب

تل أبيب - (د ب أ):

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 5431 شخصا في إسرائيل أصيبوا منذ بداية الحرب مع حركة حماس في غزة في السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية عن الوزارة قولها إن هناك حاليا 302 يعالجون في المستشفى من إصاباتهم، من بينهم 43 حالتهم خطيرة، و172 إصابتهم معتدلة و87 إصابتهم طفيفة.