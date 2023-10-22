الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى الحرب

بيروت - (د ب أ)

حذر الاحتلال الإسرائيلي من أن "حزب الله"، المدعوم من إيران، يخاطر بجر لبنان المجاور إلى حرب، قائلا إنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان اليوم الأحد حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم أنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان وأنه اعترض طائرة، بدون طيار من جارته الشمالية، وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار على محاولة إطلاق صواريخ.

وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت في وقت سابق من اليوم خلية، كانت تخطط لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان.

وكانت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن "مدفعية الاحتلال تقصف أطراف الضهيرة وعلما ‫الشعب وسقوط 10 قذائف على أطراف مارون الراس وجبل الباط في عيترون".

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفا عنيفا من قبل العدو الاسرائيلي".