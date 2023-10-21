وزير الأمن الإيراني: على أمريكا وإسرائيل الاستعداد لانتقام عسير ومدمر



طهران - (د ب أ)

قال وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب، إنه يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل الاستعداد لـ "انتقام عسير ومدمر".

وأوضح: "يجب على أمريكا والدول التي تدعم الكيان الصهيوني أن تعلم، أن الشعوب الحرة والمناضلة من أجل العدالة ومواجهة الظلم، لن تدع هذا التحيز من دون ردّ؛ مردفا، أن الكيان الصهيوني وحماته عليهم ان يستعدوا لانتقام الهي عسير ومدمر على أيدي الشعوب الإقليمية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأدان الوزير الإيراني "المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وذلك أمام أعين ومسامع جميع أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان المخادعين"، قائلا إن "هذه الممارسات الإجرامية ستخلّد قطعا في ذاكرة التاريخ باعتبارها خيانة بحق الإنسانية".

وأضاف وزير الأمن أن "مردود هذه الجرائم، تجسد في الفشل الذريع لمخطط التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وفي جانب أخر من تصريحاته اليوم، يعتبر حجة الاسلام خطيب، أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل، هي "العملية الأكثر تعقيدا وشجاعة وتأثيرا ودقة، لجبهة المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، والتي أدت إلى تغيير جميع معادلات العدو و المخططات الاستراتيجية في المنطقة والعالم".