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وزارة الصحة الفلسطينية: خروج 7 مستشفيات و 25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود

04:12 م السبت 21 أكتوبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن خروج 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن

الخدمة بسبب الاستهداف المستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وقال اتحاد بلديات غزة، أنه هناك انقطاع تام للكهرباء وانعدام شبه كلي كل

للوقود وتوقف محطات تحلية مياه البحر عن العمل.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول

إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع

الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف

الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات

دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات

الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي

زراعية.

سوق مصراوى

وزارة الصحة الفلسطينية غزة الوقود جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل طوفان الأقصى

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