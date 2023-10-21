رئيس وزراء إسبانيا أمام قمة القاهرة للسلام: يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن دون شروط
مصراوي
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه يشجب يشجب ويدين الأفعال العدائية ضد إسرائيل، وعلى إسرائيل الدفاع عن نفسها وفقا للمجتمع الدولي.
وتابع خلال كلمته أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة: " يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن دون شروط، ونحن أمام أزمة دولية قد تتسع ، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن إطلاق سراح الرهائن من كل الجنسيات".
وأوضح رئيس وزراء إسبانيا: "يجب أن نقدم للفلسطينيين السلام عبر حل الدولتين ولا يمكن تأجيل هذا الحل، نسعى لحماية كل الأرواح المدنية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار".
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