إعلان

BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: مساعدات اليوم لغزة نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية

11:52 ص السبت 21 أكتوبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المساعدات التي تدخل اليوم من معبر رفح
لغزة نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

ودعا الهلال الأحمر المجتمع الدولي للسماح بإدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر
رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،
على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

سوق مصراوى

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة معبر رفح

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأغذية العالمي: 20 شاحنة مساعدات ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بث مباشر.. مصر تستضيف قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية