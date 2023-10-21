الهلال الأحمر الفلسطيني: مساعدات اليوم لغزة نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية
مصراوي
قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المساعدات التي تدخل اليوم من معبر رفح
لغزة نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.
ودعا الهلال الأحمر المجتمع الدولي للسماح بإدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة.
وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر
رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.
يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،
على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
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