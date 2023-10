بلينكن: توصلنا لخطة مع مصر لنقل المساعدات إلى غزة

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه تم التوصل إلى خطة مع مصر للعمل على نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

طالب وزير الخارجية الأمريكي، جو بايدن، بأن تطلق حركة حماس الفلسطينية سراح الأسرى المحتجزين لديها، دون شروط وبشكل فوري.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه تم تأمين اليوم إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين احتجزتهما حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.

وقال بايدن، في تدوينة على موقع "إكس"، إن "المواطنتين عانيتا من محنة رهيبة خلال الأيام الأربعة عشر الماضية، وأنا أشعر بسعادة غامرة لأنه سيتم لم شملهم مع أسرهم قريبًا".

Today, we have secured the release of two Americans taken hostage by Hamas during the horrific terrorist assault against Israel.



Our fellow citizens have endured a terrible ordeal these past 14 days, and I am overjoyed that they will soon be reunited with their family.