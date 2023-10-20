مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين إلى 4932 مصابًا نقلوا إلى المستشفيات، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، لا يزال 299 منهم يتلقون العلاج، منهم 49 حالتهم خطرة.

وطالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا" بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق.

ودعت الأونروا للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية ومرافق الأمم المتحدة، قائلة "ملاجئنا التي تؤوي أكثر من نصف مليون شخص تعاني من الاكتظاظ خصوصا في جنوب القطاع"

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.