حماس: إدخال 20 شاحنة من المساعدات فقط إلى غزة لن يكون كافيًا

مصراوي

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، لفتح معبر رفح بشكل دائم، لنقل الجرحى للعلاج ولتدفق المساعدات برعاية الأمم المتحدة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابعت حماس: "إدخال 20 شاحنة من المساعدات إلى غزة فقط لن يكون كافيا، بينما كانت تدخل 500 شاحنة في ظل الحصار الظالم منذ 17 عاما".

وأضافت حماس: أن "توزيع المساعدات في مناطق جنوبي القطاع فقط، خطوة تتيح للاحتلال الاستمرار في الضغط على الأهالي للتهجير جنوبا".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه ينبغي السماح بإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له من أمام معبر رفح من الجهة المصرية أنه "رغم الاتفاق للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن هناك شروطا تعيق الوصول السهل للمساعدات، ويجب تقليص هذه الشروط لتسريع وصولها".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، " أدعو لوقف إطلاق نار غير مشروط لضمان إرسال المساعدات إلى غزة، كما أنّ هناك أكثر من 2 مليون شخص في غزة يعيشون حصارا خانقا دون ماء أو أغذية أو وقود".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة له من أمام معبر رفح من الجهة المصرية، أنه "يجب الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".

وأوضح جوتيريش: أنه "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع ".

وأشار جوتيريش: إلى أنّ "وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة".