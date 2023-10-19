أمريكا: ندعم إسرائيل بقوة ويجب عليها مراعاة المدنيين في غزة

مصراوي

قالت الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام لتصل إلى المدنيين.

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيان لها، " ندرس آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تصل إلى يد حركة حماس "، مشيرة إلى أنّ "المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد التقى بمسؤولين إسرائيليين ومصريين، لوضع آليات دقيقة لإدخال المساعدات إلى غزة".

وأشارت الخارجية الأمريكية، "نعمل على منع توسع الحرب وأرسلنا رسالة واضحة لجميع الأطراف بذلك"، مشيرة إلى أنّه "إذا فتح معبر رفح فسنحاول إخراج الأمريكيين من غزة"

وأوضحت الخارجية الأمريكية، " أرسلنا رسالة لجميع الجهات المعادية بعدم دخول هذه الحرب وموقفنا بدعم إسرائيل ثابت"، مؤكدة على أنّه "32 أمريكيا قتلوا و11 مفقودا جراء هجوم حماس، ونعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت".

واستطردت الخارجية الأمريكية، "ندعم بقوة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية ونتوقع منها الالتزام بالقوانين الدولية ، لذا من المهم أن تقوم إسرائيل بمراعاة المدنيين في غزة ومحاولة تجنب استهدافهم خلال عملياتها".