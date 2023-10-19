رئيس الوزراء البريطاني: ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها مع الالتزام بالقوانين الدولية

مصراوي

قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، إن بريطانيا تعمل مع إسرائيل على ضمان سلامة الرهائن البريطانيين.

وأضاف رئيس الوزراء، رأينا صورا من الرعب والفزع، وأن بريطانيا تشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وملاحقة حماس التي تعرض حياة المدنيين للخطر، موضحا أنه فخور بالوقوف إلى جانب إسرائيل في أحلك أوقاتها ودعمها بالدفاع عن نفسها مع الالتزام بالقوانين الدولية

وتابع رئيس الوزراء، أن بريطانيا سوف تواصل التعاون مع إسرائيل لا سيما بشأن تحرير الرهائن البريطانيين، مرحبا بقرار إسرائيل بشأن ضمان فتح الطريق أمام إدخال المساعدات إلى غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.