بالفيديو.. متظاهرون يهود يقتحمون الكونجرس الأمريكي بسبب حرب غزة
مصراوي
اقتحم متظاهرون من حركة صوت اليهود من أجل السلام، مقر الكونجرس الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأعلنت الشرطة الأمريكية، إن هناك متظاهرون دخلوا مبنى الكونجرس الأمريكي، وقامت الشرطة باعتقال عدد منهم.
وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، إنّ هناك نحو 3478 شهيدا و12065 جريحا، سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي، وتلقت الوزارة نحو 1300 بلاغ عن مفقودين بينهم 600 طفل.
وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، "إنه ما زال هناك أمل في إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض، في حال وصلت المساعدات والمعدات اللازمة".
وأشار القدرة، إلى أنه " لا يمكن أن نستمر في تقديم الخدمات الطبية في حال لم يتم إدخال المساعدات"، مشيرًا إلى أنّ "جثث الأطفال الشهداء أكبر من كل البيانات، وهي من حركت الشعوب العربية والإسلامية"
ودعا المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
#الان
المتظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس الأمريكي، ويهتفون دعماً لفلسطين ورفضاً لعدوان الاحتلال … pic.twitter.com/y4pwn046l0
— PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) October 18, 2023
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