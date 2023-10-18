مقررة حقوق الإنسان بفلسطين: الحصار على غزة بدأ منذ 16 عامًا
مصراوي:
قالت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن "الحصار على قطاع غزة لم يبدأ في الـ7 من أكتوبر الحالي لكنه بدأ منذ 16 عامًا".
وتابعت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه "يجب إدانة جميع انتهاكات القانون الدولي بغض النظر عمن ارتكبها"
ولفتت ألبانيز إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي تخطى حدود الدفاع عن النفس، ونتساءل عن هدف إسرائيل من الرد على هجمات حركة حماس".
وأوضحت أن " الاحتلال قتل آلاف المدنيين وأطلقت 6000 قنبلة في المنطقة الأكثر اكتظاظا بالعالم.
وأكدت أن الحصار جريمة حرب وقد يرقى ليكون جريمة ضد الإنسانية إن أدى لتجويع متعمد، لافتة إلى أن الاحتلال لا يسمح لها بزيارة الأراضي المحتلة منتهكة التزاماتها.
وأشارت إلى أن إخلاء جزء من القطاع غير قانوني وغير ممكن لأنه لا مناطق آمنة جنوبي غزة.
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