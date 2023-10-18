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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء في الضفة وغزة

08:06 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء في الضفة

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كتبت - سارة أبو شادي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 64 شهيدًا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية، وذلك حتى عصر اليوم الأربعاء (الساعة 2:45 عصرًا).

كما أشارت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، أن قطاع غزة سجل 3 آلاف و 478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريحًا إلى الآن، وفق حصيلة ما وصل إلى المستشفيات العاملة في القطاع.

وتعاني مستشفيات القطاع أوضاع إنسانية صعبة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف أغلب المرافق الحيوية ومنازل المدنيين وأطقم الإسعاف في غزة، ما أخرج عدد كبير من المستشفيات، في ظل قطع الكهرباء والمياه عن المدينة المحاصرة.

وبالأمس، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن 500 شهيد سقطوا جراء مجزرة استهداف المستشفى الأهلي العربي الذي استهدفته طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من المساء.

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