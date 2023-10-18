أمريكا تمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في غزة

مصراوي

فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد القرار.

وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار برازيلى يدين الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال رئيس جلسة مجلس الأمن الدولي "للأسف، المجلس لم يتمكن من تبني قرار بشأن النزاع الإسرائيلى الفلسطينى".

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له في تل أبيب، إن "إسرائيل ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك، ولو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف بجانبها".

وأشار بايدن، "سوف أحث الكونجرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما، و لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأكد بايدن، "سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل، وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل، رأينا كيف تم الاعتناء بالضحايا ونحيي جنود الاحتياط الذين تركوا أحباءهم ودراستهم للدفاع عن إسرائيل، والتي ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك".

وأوضح بايدن، "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر".