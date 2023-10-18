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بايدن: إسرائيل ولدت لتكون مكان آمن لليهود

05:47 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

جو بايدن

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مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له في تل أبيب، إن "إسرائيل ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك، ولو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف بجانبها".

وأشار بايدن، "سوف أحث الكونجرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما، و لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأكد بايدن، "سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل، وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل، رأينا كيف تم الاعتناء بالضحايا ونحيي جنود الاحتياط الذين تركوا أحباءهم ودراستهم للدفاع عن إسرائيل، والتي ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك".

وأوضح بايدن، "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر".

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إسرائيل مكان آمن لليهود الأسرى لدى حركة حماس الرئيس الأمريكي جو بايدن

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