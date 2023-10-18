الاحتلال: صواريخ المقاومة هي المسؤولة عن انفجار مستشفى المعمداني

غزة - (د ب أ)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم أنه يثبت أن صاروخا فلسطينيا أخطأ مساره، هو المسؤول عن الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره اليوم الأربعاء، المستشفى الأهلي وموقف السيارات في مدينة غزة، ويقارن بين لقطات تم التقاطها من الجو قبل وبعد وقوع الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تظهر في المقطع أي حفر، وهي التي عادة ما تكون ناتجة عن الغارات الجوية.

واتهم الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة مسؤولية الهجوم.

ومن جانبها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي هذا الاتهام.

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