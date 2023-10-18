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BBC

ماكرون يدعو إلى إفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا

02:57 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقصف الذي طال مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء وأسفر عن استشهاد 500 شخص على الأقلّ، معتبرا أن "لا شيء يمكن أن يبرر استهداف مدنيين".

وقال ماكرون، تعليقًا على القصف، إنه يجب إفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى حماية المدنيين في غزة، معتبرًا أن الهدنة الإنسانية أمر ملح وضروري.

تصاعدت الأحداث في غزة في اليوم الحادي عشر للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أدى قصف لمستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، المعروف كذلك باسم المستشفى المعمداني، إلى استشهاد نحو 500 شخص على الأقل.

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