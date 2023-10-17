رئيس الوزراء الروماني يسبق المستشار الألماني إلى إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

صار رئيس الوزراء الروماني، مارسيل سيولاكو، أول رئيس حكومة أجنبي يزور إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في القدس أن سيولاكو التقى مع نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصل أيضا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، تعبيرا عن تضامن بلاده مع إسرائيل في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وكان مسؤولون ألمان وإسرائيليون، قالوا في وقت سابق إن شولتس سيكون أول رئيس حكومة يزور إسرائيل، إلا أن سيولاكو كان أول من يصل إلى هناك.