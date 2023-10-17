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BBC

الاحتلال يعتقل 4 آلاف فلسطيني بشبهة مساعدة المقاومة في طوفان الأقصى

03:16 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي، احتجز نحو 4 آلاف من سكان غزة، الذين كانوا يعملون في إسرائيل للتحقيق معهم بشبهة مساعدة حركة حماس في التخطيط لهجوم الـ، 7 من أكتوبر الحالي، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

وقالت القناة، اليوم الثلاثاء، "احتجاز 4000 عامل من سكان غزة داخل منشأة أمنية إسرائيلية، وسيتم التحقق مما إذا كانوا قد ساعدوا حماس في التخطيط لما جرى في الغلاف.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم السابع من أكتوبر الجاري هجومًا غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 3 آلاف فلسطينيًا.

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