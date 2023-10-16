نتنياهو: حركة حماس منظمة تشبه داعش ويجب سحقها

وكالات



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إن حركة حماس منظمة تشبه داعش ويجب سحقها، هدفنا تحقيق النصر الأكيد والقضاء على الحركة.



وتابع رئيس وزراء إسرائيل، خلال كلمته أمام الكنيست، اليوم الإثنين، قائلًا "لن نتراجع عن السعي لاستعادة الرهائن لدى حماس"



ولفت نتنياهو، إلى أن الصراع فرض على الاحتلال الإسرائيلي وهدفهم هو الانتصار الساحق على حماس"



وأوضح قائلًا أن "المعركة لحماية إسرائيل مستمرة، يجب أن تكون إسرائيل موحدة لتحقيق الانتصار في المعركة الجارية"



ولفت نتنياهو، إلى أنه سيتم التحقيق في كل ما حدث من تقصير، موضحًا أن الشعب والجيش والقيادة في إسرائيل أصبحوا موحدين.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي