استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

أفاد مستشفى فلسطيني، اليوم الاثنين، باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية .

وقالت مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إن "شابا 33 عاما من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي".

ووفق الوكالة، استشهد الشاب برصاص قناص الاحتلال في الرأس، خلال مروره بمركبته غرب مدينة طولكرم"، مشيرة إلى أنه يرتفع بذلك عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة الماضية إلى ثمانية.