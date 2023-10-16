أنباء عن زيارة مرتقبة للمستشار الألماني إلى إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

يقوم المستشار الألماني، أولاف شولتس، بزيارة رسمية إلى إسرائيل يوم غد الثلاثاء، لإظهار تضامنه داخل البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاثنين.

وأفادت تقارير بأن الزيارة ستستغرق عدة ساعات قبل أن يقوم شولتس بزيارة أخرى إلى مصر.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ذكرت في وقت سابق اليوم أنها علمت أن المستشار الألماني يخطط لزيارة إسرائيل قريبا، بعد أن سبق ونشرت صحيفة "بيلد" خبرا عن ذلك.

ومع ذلك لم يؤكد ديوان المستشارية في برلين بعد هذه الخطط.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد سافرت إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي في زيارة تضامنية.