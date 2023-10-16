بايدن: يجب القضاء على "حماس" وهذه رسالتي لإيران

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "واثق" أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب في صراعها مع الفلسطينيين، مضيفا أن نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز"، عبّر بايدن عن اعتقاده أنه يجب القضاء على حركة "حماس" تماما، مشيرا إلى ضرورة "أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية أيضا".

وحذر بايدن من أن تهديد الإرهاب في الولايات المتحدة زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس الأميركي على أن إيران "تدعم بشكل مستمر حماس وحزب الله، ولا يوجد دليل واضح على أن إيران خلف هذه الحرب".

وأضاف بايدن: "رسالتي إلى إيران هي ألا تعبر الحدود وألا تصعد الحرب".

وأشار بايدن إلى أن إسرائيل سترتكب خطأ إن احتلت قطاع غزة، مؤكدا أن "واشنطن يمكنها الاهتمام بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت نفسه على دفاعها العالمي".