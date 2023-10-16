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BBC

عباس: أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ونرفض التهجير من غزة

12:28 ص الإثنين 16 أكتوبر 2023

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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وكالات:
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن سياسيات وأفعال حماس، لا تمثل الشعب الفلسطيني وسياساته، معربا عن رفضه لأي مخطط "للتهجير من غزة".
وقال في بيان: "نرفض تهـ ـجير أبناء شعبنا من غزة لأن ذلك بمثابة نكبة ثانية.. وسياسات وقرارات منظمة التحرير هي التي تمثل الشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بأنه سيتم فتح معبر رفح البري، اعتبارا من اليوم الاثنين، في التاسعة صباحا، أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعبور الفلسطنيين ذوي الجنسيات المزدوجة.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس تهجير الفلسطينيين قطاع غزة

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