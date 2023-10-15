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كتائب القسام تعلن تفجير السياج الحدودي الفاصل مع لبنان

12:46 م الأحد 15 أكتوبر 2023

السياج الحدودي لبنان

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بيروت - ( د ب أ)

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، اليوم الأحد، تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ الإسرائيلية.

وقالت "القسام" في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، : "نصرةً للأقصى والمقدسات والمجاهدين في معركة طوفان الأقصى، وعلى درب الجهاد والمقاومة، قامت مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، مساء أول أمس الجمعة ، بالتقدم للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع جيش العدو الصهيوني والانسحاب بسلام".

وأضافت أنه في صبيحة أمس السبت "تمكنت المجموعة من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة "مرغليوت" واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء".

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