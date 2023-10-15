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BBC

الصحة العالمية تدين طلب الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات شمال غزة

11:53 ص الأحد 15 أكتوبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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واشنطن - (د ب أ)

أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة في بيان أوامر الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، قائلة إن الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في القطاع الصحي سوف يفاقم الكارثة الإنسانية والصحية الحالية.

وجاء في بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني أن حياة الكثير من المرضى من أصحاب الحالات الحرجة تواجه وضعا حرجا، مشيرة إلى أن المرضى في وحدات الرعاية المركزة والذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل وآخرين يواجهون تدهورا وشيكا لحالتهم الصحية أو الوفاة إذا تم إجبارهم على التحرك وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم.

وكانت جهات طبية فلسطينية، قالت أمس السبت، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول موجة القتال يومها الثامن

وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى بما في ذلك المصابين والمرضى.

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