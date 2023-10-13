ماكرون: مقتل 13 فرنسيا في إسرائيل وفقدان 17 آخرين

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن 13 فرنسيا قتلوا في إسرائيل، وإن هناك 17 آخرين في عداد المفقودين.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن باريس ستبذل ما بوسعها لتحرير الرهائن الفرنسيين حركة حماس.

وقال الرئيس الفرنسي: "أفكاري الليلة مع عائلات (القتلى والمفقودين) أريد أن أبلغهم أن فرنسا ستبذل ما بوسعها مع السلطات الإسرائيلية ومع شركائنا بحيث يمكنهم العودة إلى وطنهم بأمان وسلام".