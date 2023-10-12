التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب

الرياض - ( د ب أ)

حملت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا العدوان العسكري المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إسرائيل، على الوقف الفوري لاعتداءاتها الجارية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان صحفي اليوم، بشدة " العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 1200 شهيد وآلاف الجرحى من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير البنايات السكنية، والمنشآت المدنية، والبنية التحتية، والمشافي والمدارس، وأماكن العبادة، ومنشآت الأمم المتحدة، وقطع المياه والكهرباء، ومواصلة عمليات القتل العمد يومياً في مدن الضفة الغربية بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك".

واعتبرت "أن هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب".

وحمّلت المنظمة " قوة الاحتلال إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا العدوان الآثم"، داعية " المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار قوة الاحتلال الإسرائيل، على الوقف الفوري لاعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني، وضمان فتح ممرات إنسانية؛ لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".