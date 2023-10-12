بوتين يعلق على مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه من الضروري عدم السماح بتوسيع نطاق الصراع في غزة؛ لأنه لو حدث ذلك سيؤثر على الوضع الدولي بأكمله وليس المنطقة فقط.

وعن تهجير أهالي غزة إلى سيناء، قال في مقابلة مع قناة الغد: "من الصعب التعليق على هذا الأمر.. إنها الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون.. إنها أرضهم التاريخية..وأكثر من ذلك كان من المخطط إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبرأيي أن مثل هذه الدعوات لا تؤدي إلى إحلال السلام".

وأضاف أن إرسال الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات للمياه المقابلة لإسرائيل لا معنى لها من حيث الجوانب العسكرية.