البيت الأبيض: أمريكا مستعدة للتحرك إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من جهة خارجية

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن واشنطن مستعدة للتحرك إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من أي جهة خارجية.

وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن وجود حاملة الطائرات الأمريكية في سواحل إسرائيل رسالة لأي جهة تفكر في الهجوم.

وكشف مسؤول الأمن القومي الأمريكي، نية البيت الأبيض، إرسال حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى إسرائيل إذا لزم الأمر.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتجديد بعض صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية من مخزونها في إسرائيل.

وأوضح أن مساعدات أمريكا بدأت بالوصول إلى إسرائيل وستستمر خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.