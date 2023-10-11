جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 450 هدفًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تل أبيب - (د ب أ)

واصل سلاح الجو الإسرائيلي هجماته في قطاع غزة بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن عشرات المقاتلات هاجمت أكثر من 200 هدف في حي الفرقان شمالي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "هذه هي المرة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها شن هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة. وفي المجمل، هاجمنا أكثر من 450 هدفًا."

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حماس تستخدم حي الفرقان، شمالي قطاع غزة، كمركز إرهابي، مضيفا أن المنطقة كانت قاعدة للعديد من الهجمات التي تم شنها ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في تحديث للأوضاع صباح اليوم الأربعاء إن عدد القتلى في إسرائيل، جراء الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حماس والتي بدأت السبت الماضي، ارتفع الآن إلى 1200 على الأقل.

وقال كونريكوس إن "الغالبية الساحقة" من القتلى مدنيون، ووصف العدد بأنه "مذهل" و"لا يمكن تصوره".

وأضاف كونريكوس أن أكثر من 2700 شخص أصيبوا.

وقال المتحدث "للأسف، هناك شيء يقول لي إن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 900 شخص على الأقل وأصيب 4500 آخرون، في قطاع غزة، جراء الهجمات التي شنها سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي.

ويقول الاحتلال الإسرائيلي إن حماس شنت هجومًا واسع النطاق على المنطقة الحدودية السبت الماضي.