رئيس الوزراء الباكستاني يدين الهجوم الأرهابي في أنقرة

إسلام أباد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر اليوم الأحد إن باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة وأعرب عن تضامن بلاده مع تركيا.

وكتب رئيس الوزراء على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي "نقف بتضامن كامل مع أخوتنا وأخواتنا الأتراك في مكافحة آفة الإرهاب. ليس لدي شك في أنه في ظل القيادة الفعالة لأخى (الرئيس رجب طيب اردوغان)، ستخرج الدولة التركية الحازمة أقوى من هذا التحدي".

وفي بيان صحفي منفصل صادر عن الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء، أعرب كاكر عن تعاطف الشعب الباكستاني مع شعب دولة تركيا الشقيقة، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية

كما أعرب عن تمنيايه بسرعة شفاء المصابين.

وأقدم إرهابيان اليوم الأحد، على تنفيذ عملية اعتداء في العاصمة التركية أنقرة، حيث أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تحييد الآخر.

وذكر وزير الداخلية التركى علي يرلي كايا أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.