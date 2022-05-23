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جوتيريش يشكر الرئيس السيسي على السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

08:31 م الإثنين 23 مايو 2022
جوتيريش يشكر الرئيس السيسي على السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

سامح شكري وزير الخارجية

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وكالات

تلقَّى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث عبَّر السكرتير العام عن خالص شكره لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن.
من جانبه، أكد الوزير شكري بأنه سيقوم بنقل تلك الرسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، معربًا عن أمله في أن تُسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، معربًا عن تمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني الشقيق.

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