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أول دولة تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود

05:27 م الأحد 22 مايو 2022
أول دولة تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود

فيروس جدري القرود

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(وكالات):

أصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، حيث انتشر المرض في 14 دولة حول العالم.

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، الأحد، أنه يتعين على المصابين بفيروس جدري القرود أن يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوما، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

يأتي ذلك بعد الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بالمرض في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الإصابات التي جرى اكتشافها مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة أنتويرب الساحلية الجمعة الماضية.

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الحجر الإلزامي جدري القرود بلجيكا

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