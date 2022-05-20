لبنان.. إقرار استراتيجية النهوض في القطاع المالي خلال أخر اجتماعاته

بيروت - ( د ب أ ):

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة اليوم الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، استراتيجية النهوض في القطاع المالي.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة بعد ظهر اليوم الجمعة وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأقر مجلس الوزراء "استراتيجية النهوض في القطاع المالي، وكلف وزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة " إس جي إس" لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات".

ووافق مجلس الوزراء " على طلب وزارة الصحة العامة، الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار شهرياً للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء أدوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء".

ووافق مجلس الوزراء أيضاً " على رفع التعريفة والرسوم في قطاعي الاتصالات الخليوية، والخطوط الأرضية الثابتة".

وشكر عون في مستهل الجلسة " رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في الفترة القصيرة من عمر حكومتهم، مشيراً الى أن الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة".

ودعا " وزارة الداخلية والبلديات إلى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة".

من جهته، أبدى رئيس الحكومة" ارتياحه لعمل الوزراء وتعاونهم. ونوّه بالجهود التي بذلت لاجراء الانتخابات النيابية من الوزارات والإدارات العامة والأجهزة الامنية والإدارية المعنية".

يذكر أن حكومة ميقاتي تدخل مرحلة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي غدا السبت، لتبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد الأحد المقبل.