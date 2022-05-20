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واشنطن تؤكد استمرار الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من حفظ الأمن والاستقرار

08:32 م الجمعة 20 مايو 2022
واشنطن تؤكد استمرار الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من حفظ الأمن والاستقرار

الجيش اللبناني

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بيروت - (أ ش أ):

أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاءه اليوم برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وذلك بمناسبة تولي الجنرال كوريلا مهام منصبه الجديد كقائد للقيادة الوسطى الأمريكية، حيث تأتي الزيارة ضمن جولة على الدول التي تشملها مهماته.

وتناول اللقاء بحث التعاون القائم بين الجيشين الأمريكي واللبناني، حيث أكد الجنرال كوريلا استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الامن والاستقرار في لبنان.

وتمنى الرئيس عون للجنرال الأمريكي التوفيق في مهماته الجديدة، خصوصًا وأنها تشمل 21 دولة في منطقة هي الأقل استقرارًا، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الجيش الأمريكي في مساندة القوى العسكرية اللبنانية.

وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة الأمريكية عن أهمية استئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهد الذي قام به الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للتوصل إلى حل في موضوع الترسيم، متمنيًا أن يعاود مساعيه خصوصًا بعدما تم إنجاز الانتخابات النيابية.

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