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جاسوس بريطاني سابق: "بوتين مريض جداً ويرافقه باستمرار" فريق من الأطباء

05:19 م الجمعة 20 مايو 2022
جاسوس بريطاني سابق: "بوتين مريض جداً ويرافقه باستمرار" فريق من الأطباء

الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل

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لندن- (أ ف ب):

زعم الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مريض بشكل متزايد" و"يرافقه باستمرار" فريق من الأطباء، في ظل تكهنات متزايدة حول صحة سيد الكرملين.

وكان ستيل، الذي قدم لأول مرة تقريراً حول تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، قد صرح في وقت سابق أن الرئيس الروسي كان "مريضاً للغاية" على الرغم من أن "التفاصيل الدقيقة" لما يعانيه غير معروفة.

وتأتي التصريحات الأخيرة وسط شائعات متزايدة بشأن مزاعم تدهور صحة بوتين وإصابته بمرض السرطان.

وقال الجاسوس السابق الذي عمل في جهاز المخابرات الخارجية البريطانية لراديو "إل بي سي" البريطاني إن بوتين "يرافقه باستمرار فريق من الأطباء"، وأضاف أن اجتماعاته الرئيسية تتخللها فترات راحة يتلقى فيها العلاج من أطبائه.

وتابع ستيل "اجتماعات مجلس الأمن الروسي التي من المفترض أن تستمر لمدة ساعة كاملة مقسمة في الواقع إلى عدة أقسام... يخرج ويتلقى نوعاً من العلاج الطبي خلالها".

وأكد: "من الواضح أنه مريض بشكل خطير، أعني بشكل لا يمكن معه علاجه نهائياً أو إنه غير قابل للشفاء، لكن لا يمكننا أن نكون متأكدين تماماً".

وكان من أبرز من تكهنوا بشأن صحة بوتين (69 عاماً) أوليغارش روسي سابق كانت تربطه علاقات وثيقة مع بوتين حيث انتشر شريط مسجل يقول فيه إنه "مريض جداً بسرطان الدم".

وزعم الأوليغارش الروسي الذي لم يذكر اسمه في التسجيل أن بوتين خضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بسرطان الدم قبل وقت قصير من إصدار الأمر بغزو أوكرانيا في 24 فبراير وفقاً لمجلة New Lines الأمريكية التي كشفت الخبر.

هذا المحتوى من

AFP

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